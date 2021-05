Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.05.2021

Augsburg – Straßenbahnfahrt endet im Arrest

Am Freitag, den 14.05.2021, gegen 20.52 Uhr, konnten Fahrgäste der Straßenbahn, an der Haltestelle am Königsplatz beobachten, wie ein 26-Jähriger Fahrradfahrer in Schlangenlinien an die Haltestelle fuhr. Anschließend schmiss er sein Fahrrad auf den Boden und betrat zielstrebig die Straßenbahn. Als er sich in der Straßenbahn befand, schlug er mit einer Flasche wahllos in die Richtung eines nahestehenden Fahrgastes, den er allerdings verfehlte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrgast und dem 26-Jährigen. Weitere Fahrgäste versuchten schlichtend dazwischen zu gehen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 26-Jährige weiterhin aggressiv und leistete gegenüber den Streifen Widerstand. Aufgrund dessen wurde der 26-Jährige in den Polizeiarrest verbracht. Er hat nun mehrere Strafverfahren zu erwarten.







Stadtbergen – Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt