Polizeibericht Augsburg vom 16.05.2024

Augsburg –Betrug am Computer

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) betrog ein bislang unbekannter Täter einen Mann um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Gegen 13.30 Uhr erschien auf dem Computer des Mannes eine Aufforderung eines Softwareanbieters sowie eine Tonbandstimme, welche ihn auffordert eine Hotline anzurufen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach. Bei einem längeren Gespräch brachte der Unbekannte den Mann dazu mehrere Geldbeträge im niedrigen vierstelligen Bereich zu überweisen.Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Betruges.Die Polizei warnt vor falschen Software-Mitarbeitern, die telefonisch Kontakt zu ihren Opfern aufnehmen. Die Täter behaupten, der Rechner sei infiziert und senden Warnmeldungen aus. Der Computer könne dann nurnoch mit Zahlungen wieder entsperrt werden.

Die Polizei rät daher:

– Rufen Sie diese Nummer nicht an

– Öffnen Sie keine Dateianhänge aus solchen E-Mails

– Beenden Sie derartige Telefonate umgehend

– Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Computer

– Achten Sie immer darauf, dass Ihr Betriebssystem und Ihr Antivirus-Programm auf dem aktuellsten Stand ist

Lechhausen – Diebstahl aus einem Transporter

Im Zeitraum von Mittwoch (08.05.2024), 16.00 Uhr bis Mittwoch (15.05.2024), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Transporter in der Frauenhoferstraße. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Hammerschmiede –Autofenster eingeschlagen

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.30 Uhr und 12.45 Uhr die Autoscheibe eines parkenden Renault Clio in der Magdeburger Straße ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Hochzoll – Diebstahl aus einem Supermarkt

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) entwendete ein 24-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl informiert. Der Mann entwendete Lebensmittel aus einem Supermarkt. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 24-jährigen Mann.

Haunstetten – Gartenhütte beschädigt

Im Zeitraum von Sonntag (12.05.2024), 19.00 Uhr bis Montag (13.05.2024), 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Dach einer Gartenhütte in der Merianstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Unbekannten und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Bärenkeller – Mauer angefahren

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr eine Gartenmauer in der Schloßgartenstraße. Die Beschädigung entstand offenbar durch einen Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Motor-Rollerdiebe flüchten

Am gestrigen Mittwochabend (15.05.2024), gegen 22.00 Uhr machten sich drei bislang unbekannte Täter an einem Roller in der Wilhelm-Hauff-Straße zu schaffen. Passanten beobachteten die Unbekannten dabei und sprachen sie an. Daraufhin ließen die Unbekannten von dem Roller ab, warfen dieses um und flüchteten in Richtung eines nahegelegenen Spielplatzes. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls eines Kraftfahrzeuges. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich

bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu

melden.

Innenstadt – E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) fuhr ein 18-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter. Gegen 23.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 18-Jährigen in der

Sebastianstraße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen und unterband dessen Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Göggingen – Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto ohne gültige Fahrerlaubnis. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Gögginger Straße. Bei der Kontrolle konnte der 50-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die

Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 50-Jährigen.

Fahrräder entwendet

Hochfeld-Am gestrigen Mittwoch (15.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter

Täter zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr ein Ghost Mountainbike auf einem Parkplatz

in der Hochfeldstraße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen

Bereich.

Pfersee – Im Zeitraum von Dienstag (14.05.2024), 19.00 Uhr bis Mittwoch

(15.05.2024), 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Cube

Mountainbike in der Arnulfstraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen

vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun in beiden Fällen wegen Besonders

schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0821/323-2610

Bergheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Montag (13.05.2024) 08.30 Uhr bis Mittwoch (15.05.2024), 14.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Puccinistraße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem

Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der

Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

