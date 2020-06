Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.06.2020

Fahrzeuge beschädigt

Oberhausen 1 – Im Zeitraum zwischen Freitag (12.06.2020) und Montag (15.06.2020) wurde ein in der Pfarrhausstraße geparkter schwarzer BMW der 3er-Reihe an der Beifahrerseite mit einem Schlüssel oder ähnlichen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Oberhausen 2 – Im Zeitraum vom 14.06.2020 (So.) 22.00 Uhr bis 15.06.2020 (Mo.) 15.30 Uhr wurde ein in der Branderstraße (Höhe Hausnummer 62) abgestellter silberner Lexus an der hinteren linken Türe beschädigt. Vom Schadensbild her dürfte die Sachbeschädigung durch einen Tritt verursacht worden sein. Der Schaden (Delle im Fahrzeug) beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Lechhausen – Einbruch bei Wohnmobilhändler

In die Niederlassung eines Autohauses in der Südtiroler Straße (im Bereich der 10er Hausnummern) wurde im Zeitraum zwischen Freitag (12.06.2020) und Montag (15.06.2020) eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte ein Bürofenster an der Westseite auf und gelangte so in das Büro und den angrenzenden Verkaufsraum. Im Büro wurden zwar Gegenstände durchwühlt, aber augenscheinlich nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

REGIONAL REPORT

Stadtbergen –Pkw angefahren – Zeugen gesucht

Ein in der Pferseer Straße 1 geparkter schwarzer Opel Corsa wurde gestern (15.06.2020) im Zeitraum zwischen 09.00 und 18.00 Uhr im Frontbereich angefahren und eingedrückt. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. An der Unfallstelle konnten Teile der Rückleuchten des unfallverursachenden Fahrzeugs sichergestellt werden.

Wer entsprechende Hinweise auf ein infrage kommendes Fahrzeug mit kaputten Rücklichtern geben kann, wird gebeten, sich unter 0821/323 2610 bei der örtlich zuständigen PI Augsburg 6 zu melden.

Buttenwiesen – Diebstahl eines Traktors

Bisher unbekannte Diebe entwendeten In der Nacht vom 11.06.2020 auf den 12.06.2020 vom Gelände einer Kraftfahrzeugwerkstätte im Feldbach in Buttenwiesen einen türkis-bläulichen Bulldog des Herstellers Deutz. Der Schlepper aus dem Jahr 1975 mit offener Kabine war nicht zugelassen und hat einen Wert von etwa 7.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Merching/Friedberg | Einbrüche in Bauhof und Büro

In der Zeit von Freitag, den 12.06.20, 11:00 Uhr bis Montag, den 15.06.20, 14:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in den Bauhof in der Steindorfer Straße ein. Es entstand kein Diebstahlschaden, jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

In der Zeit von Sonntag, den 14.06.20, 14:00 Uhr bis Montag, den 15.06.20, 08:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Büro in der Thomas-Dölle-Straße ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

