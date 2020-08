Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.08.2020

Innenstadt – Fahrrad aus Tiefgarage entwendet In der Zeit von Freitag (07.08.2020) bis Freitag (14.08.2020) wurde aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Zimmererstraße (Höhe Hausnummer 20) ein Mountainbike der Marke Cube in schwarz/grün im Wert von rund 550 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit zwei Fahrradschlössern zusammen mit drei weiteren Fahrrädern verschlossen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter der Tel. 0821/323-2310.







Innenstadt – E-Scooter aus Innenhof entwendet Am Samstag (15.08.2020) in der Zeit von 17:30 bis 18:30 wurde im Innenhof eines Anwesens in der Theresienstraße (Höhe Hausnummer 13) ein mit einem Zahlenschloss versperrter E-Scooter entwendet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110.







Kriegshaber – Mit Stein Fensterscheibe eingeworfen Am Samstag (15.08.2020) gegen 03:30 wurde in der Rockensteinstraße (Höhe Hausnummer 37) mittels eines Steines die Fensterscheibe im 1. OG eines Mehrfamilienhauses eingeworfen. Der Stein prallte anschließend ab und traf die Motorhaube eines geparkten Pkw. Der Sachschaden an Fensterscheibe und Motorhaube wird auf insgesamt 1500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Augsburg 6 unter der Tel. 0821/323-2610.