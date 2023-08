Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.08.2023

Unfallfluchten

Hochzoll – Bereits am Donnerstag (10.08.2023) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lechrainstraße.

Gegen 20.00 Uhr war ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Mountainbike in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Peißenbergstraße kollidierte der Mann mit einem geparkten Pkw und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht am Arm. Ein Passant beobachtete den Vorfall und sprach den bislang unbekannten Mann auf den Unfall an. Dieser gab vor, die Polizei zu verständigen, was er letztlich allerdings nicht tat. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der bislang unbekannte Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 175cm, 22 Jahre, kräftige Statur, kurze Haare, schwarzer Anglerhut, helles T-Shirt, blaue Shorts, weiße Adidas Socken, graue Adidas Sneaker, schwarzer Nike Rucksack, sprach hochdeutsch, fuhr ein Mountainbike der Marke Haibike

Lechhausen – Am vergangenen Montag (14.08.2023) kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in der Krumperstraße.

In der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Opel. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anwohner konnten ein silbernes Fahrzeug beobachten, das den Schaden verursacht haben soll.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Auffällige Fahrmanöver eines Mercedes AMG – Zeugenaufruf

Am Montag (14.08.2023) beschleunigte eine bislang unbekannte Person gegen 22.00 Uhr mit einem Auto mehrfach auf der Bürgermeister-Wegele-Straße und bedrängte dabei andere Autofahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 36-Jähriger teilte der Polizei ein auffälliges Fahrverhalten eines grauen Mercedes AMG mit. Das Auto soll beim Überholen anderer Autos mehrfach stark beschleunigt und gedrängelt haben. Scheinbar war hiervon wohl auch ein auffälliger grauer Oldtimer VW Käfer Cabrio mit Augsburger Zulassung betroffen.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weitere Geschädigte, Zeugen sowie die Person aus dem VW Käfer werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

Lechhausen – Unfall mit Linienbus – Frau schwer verletzt

Am Montag (14.08.2023) ereignete sich gegen 16.30 Uhr ein Unfall mit einem Linienbus in der Neuburger Straße an der Haltestelle Schlössle. Hierbei wurde eine 66-Jährige schwer verletzt.

Die 66-Jährige trat im Bereich der Haltestelle Schlössle unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 63-jährige Fahrer des einfahrenden Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Vollbremsung wurden vier Fahrgäste im Bus leicht verletzt. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden.

Allein beteiligt gestürzt

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (15.08.2023) stürzte ein 73-Jähriger alleinbeteiligt in der Haunstetter Straße von seinem Roller und verletzt sich dabei schwer.

Gegen 15.00 Uhr war der Mann mit seinem Roller auf der linken Spur der Haunstetter Straße in südliche Fahrtrichtung unterwegs. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechselte, fuhr er gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei zog sich der Mann Verletzungen am Kopf zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lechhausen – Ebenfalls am gestrigen Dienstag (15.08.2023) stürzte ein 84-Jähriger alleinbeteiligt in der Kurt-Schumacher-Straße mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht.

Gegen 06.45 Uhr war der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Meraner Straße unterwegs. Hierbei stürzte er ersten Erkenntnissen zufolge, aus Unachtsamkeit vom Fahrrad. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Mit der Präventionskampagne #KopfEntscheidung möchte die Polizei mehr Fahrradfahrer motivierten einen Fahrradhelm zu tragen. Egal, ob man nur schnell zur Eisdiele fährt oder eine ausgiebige Radtour macht, der Helm sollte dabei immer auf den Kopf.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

Oberhausen / Lechhausen – Einbrüche in Gaststätten

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Personen in zwei Gaststätten in der Donauwörther Straße und in der Derchinger Straße ein.

Im Zeitraum zwischen Freitag (11.08.2023), 23.00 Uhr und Samstag (12.08.2023), 09.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Donauwörther Straße ein. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (10.08.2023), 17.00 Uhr und Samstag (12.08.2023), 07.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person in eine Gaststätte in der Derchinger Straße im Bereich der Sportanlage ein. Es entstand hier jeweils ein Sach- und Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Lechhausen – Mit Glasflaschen beworfen

Am vergangenen Montag (14.08.2023) bewarfen vier Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren zwei Passantinnen mit Glasflaschen in der Schackstraße.

Gegen 20.30 Uhr sollen die vier Jugendlichen von dem Dach eines Gebäudes aus zwei Passantinnen mit den Flaschen beworfen haben. Eine Passantin ist bislang noch unbekannt. Als eine Passantin die Polizei verständigte, flüchteten die Jugendlichen zunächst. Drei von ihnen konnten aber im Nahbeeich durch die Polizeistreife gestoppt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die Jugendlichen. Die bislang unbekannte Zeugin wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

Augsburg / B17 / FR Süd / Messe – Unfall

Am Montag (14.08.2023) ereignete sich gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Messe. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person fuhr mit ihrem silbernen oder goldenen Opel Limousine auf die B17 auf. Auf Grund eines Fahrmanövers musste ein in die gleiche Richtung fahrender 19-Jähriger ausweichen. Hierbei stieß er mit dem Auto eines 46-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Person in dem Opel fuhr weiter.

Die Polizei ermittelt nun gegen die unbekannte Person wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/232-1910 bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen zu melden.

Hammerschmiede – Einbruch in Wasserwachthaus

Im Zeitraum zwischen Montag (07.08.2023), 13.30 Uhr und Freitag (11.08.2023), 15.00 Uhr drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in das Wasserwachthaus am Autobahnsee in der Mühlhauser Straße ein.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

Innenstadt – Betrunken unterwegs

Am gestrigen Dienstag (15.08.2023) war ein 19-Jähriger alkoholisiert in der Schaezlerstraße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr beobachteten Polizeibeamte von der Dienststelle aus, ein Auto, das mit zwei Personen auf dem Dach die Schaezlerstraße entlangfuhr. Die Polizeibeamten stoppten das Fahrzeug wenig später. Hierbei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer des Autos alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.