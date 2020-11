Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.11.2020

Innenstadt – Reifenschlitzer unterwegs

Vermutlich Samstagnachmittag (14.11.2020) wurden an einem in der Johannes-Rösle-Straße (Höhe Hausnummer 1) geparkten grauen Opel Corsa beide Hinterreifen aufgeschlitzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von über 500 Euro.

Mering – Brandstiftung

Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 18:45 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger eine brennende „Europalette“ (hölzerne Transportpalette) unter der Bahnbrücke an der Friedenaustraße. Die sofort hinzugerufenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering konnten den Brand schnell löschen, so dass kein weiterer Schaden entstanden ist. Hinweise auf die Täter, welche die Palette unter der Bahnbrücke abgelegt und dann in Brand gesetzt haben, nimmt die Friedberger Polizei unterTel. 0821/323-1710 entgegen.