Kriegshaber – Brennende Couch

Am Dienstag (15.11.2022) wurde der Polizei gegen 14:45 Uhr eine brennende Couch in einem Anwesen in der Hooverstraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern mitgeteilt. Die Couch befand sich im Keller des Anwesens. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen, welche durch die PI Augsburg 6 durchgeführt werden. Aktuell wird von Brandstiftung ausgegangen.

Innenstadt – Einbruch in Gaststätte

Am Mittwoch (16.11.2022) wurde der Polizei gegen 04:00 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Riedlerstraße mitgeteilt. Durch die sofort anfahrenden Polizeistreifen konnten noch am Tatort zwei Männer festgestellt werden, welche nach einer kurzen Flucht festgenommen werden konnten. Die beiden 36- und 34-jährigen Männer wurden im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen dreistelligen Betrag, zu einem Diebstahlsschaden kam es nicht.