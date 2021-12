Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2021

Innenstadt – Gefälschter Impfpass

Am Mittwoch (15.12.2021) ging eine 20-Jährige in eine Augsburger Apotheke in der Bahnhofsnähe. Dort zeigte sie ihren Impfpass und wollte dadurch ein digitales Impfzertifikat erlangen. Dem Apotheker fiel die Fälschung auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort den Impfpass und das Smartphone der 20-Jährigen sicher. Gegen die Frau laufen nun unter anderem Ermittlungen wegen Urkundenfälschung.

Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (15.12.2021) im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen grauen Skoda Oktavia. Der Pkw war in der Oesterreicherstraße auf Höhe Hausnummer 1 geparkt. Der Täter warf mit einem Stein die Heckscheibe ein. Es entstand dadurch ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Kriegshaber – In der Nacht auf den 15.12.2021 beschädigte ein unbekannter Täter einen weißen Mercedes Sprinter, welcher in der Kernriedstraße 32 geparkt war. Der Täter schlug offenbar mit der Faust oder einem Gegenstand auf die Motorhaube ein. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.