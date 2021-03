Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.03.2021

Haunstetten – Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am 16.03.2021 ereignete sich auf der Haunstetter Straße auf Höhe der Hötzelstraße gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen VW Golf auf der rechten Spur der Haunstetter Straße in Richtung Innenstadt. Seinen Angaben nach habe ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer auf der linken Spur verkehrsbedingt warten müssen, um nach links in die Hötzelstraße einzubiegen. Hinter diesem habe sich ein weiterer Pkw-Fahrer befunden, der, so der Golf-Fahrer, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf die rechte Fahrspur gewechselt sei. Aufgrund des Ausscherens habe der junge Fahrer schließlich ein starkes Bremsmanöver einleiten müssen, um so einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Pkw zu verhindern. Der Zusammenstoß konnte durch den Fahrer verhindert werden, jedoch stieß der Golf gegen den Bordstein und der rechte vordere Reifen wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Fahrer des ausscherenden Pkws, wobei es sich um einen hellblauen Kleinwagen gehandelt haben soll, fuhr unbeirrt weiter.

Der Fahrzeuglenker des hellblauen Kleinwagens bzw. mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323 2710 zu melden.