Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.06.2020

Unfallfluchtgeschehen – Zeugen gesucht

Oberhausen – Die Fahrerin eines weißen Smart Cabrio war gestern (16.06.2020) in der Billerstraße unterwegs, als ihr dort aus der Prälat-Bigelmair-Straße ein Pkw entgegenkam. Um diesem Pkw die Durchfahrt zu ermöglichen (wegen einseitiger Beparkung nur ein Fahrstreifen Restbreite für beide Richtungen) hielt die Smart-Fahrerin in einer Parklücke an. Im Vorbeifahren wurde ihr Auto dann von dem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift, wobei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Die Fahrerin (mittleres Alter, dunkle Haare zum Zopf gebunden, mit auffallend großen Ohrringen) kümmerte sich nicht weiter um den verursachten Schaden und flüchtete mit ihrem dunkelfarbigen, mutmaßlichen A-Klasse Mercedes.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Pfersee – Ebenfalls am gestrigen Dienstag, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr wurde an einem in der Greiffstraße (Höhe Hausnummer 4) geparkten weißen Renault Trafic Kleintransporter der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden an dem Firmenfahrzeug beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610. Innenstadt – In der Holzbachstraße (Höhe Hausnummer 33) wurde ebenfalls an einem dort geparkten weißen VW Bus T5 von einem Unbekannten der Außenspiegel abgefahren. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der Unfallverursacher zu nah an dem geparkten Auto vorbeifuhr und nach dem Anstoß flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich auch um einen VW-Bus handeln, dunkelgrau mit einem am Heck befestigten Fahrradträger. Unfallzeit war gestern (16.06.2020) gegen 11.00 Uhr.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Jakobervorstadt – Betrunken unterwegs

Gestern Abend gegen 21.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radler aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Jakoberstraße auf. Der Pedalritter hatte sichtliche Problem beim Aufsteigen, fuhr in Schlangenlinien, verursachte hierbei fast einen Beinahe-Zusammenstoß und radelte dann noch bei Rot über eine Ampel. Bei einer Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen wahr, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1, 4 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die anschließenden Folgen.

Dasing -Feuerzeug verursacht Polizeieinsatz

Am Dienstag, den 16.06.2020 gegen 21:30 Uhr, meldete ein Spaziergänger bei der Polizeiinspektion Friedberg, dass er in der Bahnhofstraße beobachtet habe, wie aus einem Fahrzeug eine Waffe herausgehalten wurde. Da er ein Klicken hörte, ging er davon aus, dass der Abzug gedrückt wurde. Das Fahrzeug entfernte sich dann. Anhand des amtlichen Kennzeichens konnte der Pkw an der Halteradresse angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger die augenscheinliche Waffe im Fahrzeug hatte. Die Waffe war allerdings ein Feuerzeug in der Optik einer halbautomatischen Pistole. Das Feuerzeug gehörte dem Vater. Beide wurden über die Folgen eines unbedachten Vorzeigens einer solchen Nachbildung belehrt. Nachbildungen und täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen können bei unbedachten Umgang äußerst gefährliche Situationen hervorrufen. Deshalb ist hier ein bedachter sorgfältiger Umgang erforderlich. Sowohl Bürger als auch Polizeibeamte können den Unterschied zwischen echten und „unechten“ Waffen nicht immer sofort erkennen. Die Nutzer begeben sich dadurch in erhebliche Gefahr.

Kaisheim – Millionenangebot für Fliegengitter im Internet

Ein 64-Jähriger Kaisheimer hatte bei einer Online-Plattform ein Fliegengitter zum Verkauf angeboten. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Interessent und es entwickelte sich ein Schriftverkehr. In dessen Fortgang schrieb die bislang unbekannte Person dem Kaisheimer, dass diese in Syrien lebt und von der Regierung verfolgt werde. Sie habe angeblich 5.500.000 Dollar in der Wohnung. Das Geld wolle sie mithilfe des 64-Jährigen nach Europa überbringen, benötige dafür jedoch finanzielle „Starthilfe“ von dem Mann. Dieser reagierte völlig richtig auf die Abwandlung eines bereits bekannten Modus Operandi und leistete keinerlei Zahlung. Er zeigte den versuchten Betrug bei der PI Donauwörth an. Die Ermittlungsbeamten leiteten nun ein Verfahren gegen Unbekannt ein.

Aichach/Untergriesbach – „Schlangenlinienfahrer“ aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag (16.06.2020) um 21.45 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Aichach auf der Kreisstraße AIC 2 ein Geländewagen auf. Der Fahrzeugführer, ein 54-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis, geriet bei der Nachfahrt mehrfach an das rechte Bankett und auf die Gegenfahrbahn. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von knapp einem Promille ergab, musste der 54-Jährige sein Fahrzeug versperren und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein konnte der 54-Jährige nicht vorlegen, da ihm dieser vor 13 Jahren bei einer Trunkenheitsfahrt abgenommen wurde.

