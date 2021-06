Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.06.2021

Oberhausen – Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Heute Nacht (17.06.2021) kurz nach 03.00 Uhr konnte eine Anwohnerin beobachten, wie die Türverglasung der in der Neuhäuser Straße ansässigen Sozialstation von einem Mann zertrümmert wurde. Anschließend verschwand der Unbekannte im Gebäude. Die sofort alarmierten Polizeikräfte konnten den Einbrecher noch im Tatobjekt antreffen und festnehmen. Bei dem 28-Jährigen wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet, da er sich zum einen in einem augenscheinlich bewusstseinsveränderten Zustand befand und ein Alkoholtest zudem einen Wert von über einem Promille anzeigte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige heute Morgen wieder aus dem Polizeiarrest entlassen. Der von ihm verursachte Schaden an der Eingangstüre beläuft sich auf rund 1.000 Euro.