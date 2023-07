Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.07.2023

Bergheim –Verdächtige Personen im Innenhof – Zeugensuche

Am gestrigen Sonntag (16.07.2023), zwischen circa 19.15 Uhr – 19.45 Uhr, fuhr ein silberner bzw. grauer Pkw der Marke VW, möglicherweise handelte es sich um das Modell Passat, widerrechtlich in den Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße Höhe der 10er-Hausnummern. Der VW war mit zwei Personen besetzt, welche den Hof sowie den Kellereingang auffällig inspizierten. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannte Person 1 : männlich, ca. 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, normale Statur, südosteuropäisches Aussehen, kurze blonde Haare, schwarzer Vollbart.

Bekleidung: mintgrünes T-Shirt mit weißer Aufschrift, kurze Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarze Bauchtasche um die Hüfte, Armbanduhr am rechten Handgelenk



Unbekannte Person 2: männlich, ca. 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, schwarzer 3-Tagebart.

Bekleidung: weißes T-Shirt, kurze beige Hose, schwarze Turnschuhe, weiße Sneakersocken, schwarze Hängetasche vorne getragen, Armbanduhr links

Zu einem Diebstahl oder Einbruch war es nicht gekommen. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

Hinweise zu den unbekannten Personen und dem VW nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 – 2710 entgegen.

Hochfeld – Waschbecken zerschlagen

Am Sonntag (16.07.2023), gegen 16.00 Uhr, drangen mehrere Jugendliche bzw. Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren in ein Gebäude auf dem Bahnpark in der Firnhaberstraße ein. Im Gebäude zerschlugen sie gemeinschaftlich ein Waschbecken, bevor sie im Anschluss flohen. Drei Personen konnten vor Ort durch die Polizei gestellt werden. Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurden die Kinder an ihre Eltern übergeben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (14.07.2023) stellte eine 18-Jährige ihren schwarzen Mini Cooper auf der Parkfläche am Plärrergelände (Langenmantelstraße) ab. In der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr wurde die Stoßstange stark beschädigt. Täterhinweise gab es keine. Vermutlich wurde der Mini durch ein anderes Fahrzeug beim Aus- bzw. Einparken touchiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Auch in der Frauentorstraße Höhe Hausnummer 2 ereignete sich eine Unfallflucht mit einem Sachschaden von 3.000 Euro. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr einen massiven Eisenpoller um und entfernte sich vom Unfallort. Das Fahrzeug müsste einen starken Frontschaden aufweisen, da vor Ort ein Teil des Radkastens aufgefunden wurde. Die Unfallzeit wurde auf Sonntag (16.07.2023), zwischen 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr, eingrenzt.

In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte Zeugenhinweise unter 0821/323 2110 entgegen.

Innenstadt – Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 16.07.2023, gegen 23:00 Uhr, fiel den Beamten in der Jakoberstraße ein Renault mit defektem Rücklicht auf. Der 31-jährige Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde. Auch bei der aktuellen Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anzeichen für eine Beeinflussung durch Drogen. Im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Er muss mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.