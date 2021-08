Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.08.2021

Haunstetten – Geldbörse aus Taxi entwendet

In der Zeit von Sonntag (15.08.2021), 12:45 Uhr, bis Montag (16.08.2021), 08:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Taxi. Das Taxi war während der Tatzeit in der Haunstetter Straße (auf Höhe der 200er Hausnummern) geparkt, wobei die Geldbörse mit den Einnahmen von außen sichtbar im Fahrzeug lag. Der Täter schlug die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete die Geldbörse, in welcher sich ein geringer dreistelliger Betrag befand. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.







Kriegshaber – Pkw mit unbekannter Flüssigkeit beschädigt

Bereits am Wochenende beschädigte ein Täter drei in der Jane-Addams-Straße bzw. in der Luther-King-Straße geparkte Fahrzeuge durch das Aufbringen einer unbekannten Flüssigkeit. Die Pkw waren in der Zeit von Samstag (14.08.2021), 17:00 Uhr, bis Sonntag (15.08.2021), 08:30 Uhr, an der o.g. Örtlichkeit geparkt und im Bereich der Frontscheibe sowie der dortigen Karosserie mit einer weißen, klebrigen Flüssigkeit übergossen worden. Die Flüssigkeit ließ sich bislang nicht entfernen und griff auch den Lack an. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.







Pfersee – Einbruch in Geschäftsraum

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen in der Nacht von Freitag (13.08.2021) auf Samstag (14.08.2021) unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines gemeinnützigen Vereins auf dem Dierig-Gelände in der Kirchbergstraße ein. Die Täter hebelten hierfür die Notausgangstüre auf und gelangten so in die Büroräume. Dort erbeuteten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.