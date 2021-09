Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.09.2021

Rosenau-Thelottviertel – Diebstahl verhindert

Am Donnerstagabend (16.09.2021), gegen 22.00 Uhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, dass drei Männer soeben versucht haben, Kupferkabel von einer Baustelle in der Rosenaustraße zu entwenden. Diese wollten sie in einen Pkw einladen. Beim Anblick des Zeugen flüchteten sie zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, zwei Tatverdächtige im Alter von 23 sowie 28 Jahren vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen zum dritten Beteiligten laufen derzeit. Alle Tatbeteiligten müssen sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten.

Kriegshaber – Scheibe an Pkw eingeschlagen In der Nacht von Mittwoch (15.09.2021) auf Donnerstag (16.09.2021) schlug ein unbekannter Täter das hintere Fenster der Fahrerseite an einem geparkten, blauen Pkw Audi in der Kernriedstraße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.