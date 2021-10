Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2021

Innenstadt – Trunkenheitsfahrt

Am Samstag (10.10.2021), gegen 04.30 Uhr, wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich Rote-Torwall-Straße / Haunstetter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde beim Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt; ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Da der Fahrer außerdem keine gültige Fahrerlaubnis hatte, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.







Göggingen – Graffiti an Gartenmauer

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.10.2021), 18.00 Uhr, und Freitag (15.10.2021), 08.30 Uhr, wurde eine Gartenmauer an der Ecke Paul-Gerhardt-Straße und Rilkestraße mit Graffiti besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.







Haunstetten – Fahrraddiebstähle

Am Freitag (15.10.2021), gegen 22.30 Uhr, wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie die Schlösser von zwei Fahrrädern an der Straßenbahn-Endhaltestelle West aufbrachen und mit den Rädern in Richtung Wohnanlage an der Inninger Straße davonfuhren. Mittlerweile wurde ein weiteres dort abgestelltes Fahrrad als gestohlen gemeldet.

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Ein Unbekannter trug eine schwarz-weiße Sportjacke mit neongelben Applikationen. Die zweite Person ist von kräftiger Statur, war komplett schwarz gekleidet und trug eine Wellensteyn-Jacke. Der dritte Unbekannte war ebenfalls komplett schwarz bekleidet.

Hinweise nimmt die PI Augsburg Süd unter der Rufnummer 0821/323 2710 entgegen.







Fahrzeugdiebstähle

Haunstetten – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.10.2021), 17.00 Uhr, und Freitag (15.10.2021), 06.15 Uhr, wurde in der Marconistraße ein blaues Mofa Honda Bali gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Haunstetten – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.10.2021), 19.00 Uhr, und Freitag (15.10.2021), 07.30 Uhr, wurde in der Flachsstraße auf Höhe der Einmündung Starstraße ein schwarzer Motorroller Kwang Yang gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.