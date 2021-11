Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.11.2021

Hochfeld – Zulassung und Hauptuntersuchung vorgetäuscht

Am Dienstagnachmittag (16.11.2021), gegen 15.30 Uhr, kontrollierten zivile Fahnder der Verkehrspolizei Augsburg einen Pkw Mazda in der Haunstetter Straße. Bei den folgenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass an den Zulassungsstempeln der beiden Kennzeichen manipuliert wurde, um die tatsächlich fehlende Zulassung vorzutäuschen. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf Ungereimtheiten bei der angeblich durchgeführten Hauptuntersuchung. Die Einsatzkräfte stellten diverse Dokumente als Beweismittel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Der 39-Jährige Fahrzeugführer muss sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens u.a. wegen Urkundenfälschung verantworten.

Alkoholdelikte

Innenstadt – Am frühen Mittwochmorgen (17.11.2021), gegen 02.00 Uhr, überprüfte eine Streifenbesatzung einen 18-Jährigen, welcher mit einem E-Scooter in der Rote-Torwall-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, was der anschließende Atemalkoholtest mit einem Wert von rund 0,9 Promille bestätigte. Der 18-Jährige musste sich einem gerichtsverwertbaren Test bei einer Polizeidienststelle unterziehen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Kriegshaber – Am Mittwoch (17.11.2021), ca. 00.00 Uhr, wurde ein 33-Jähriger auf einem E-Scooter in der Bürgermeister-Ackermann-Straße überprüft, wobei der Einfluss von Alkohol festgestellt wurde. Es folgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bei der Polizei, welcher einen Wert von 0,5 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 33-Jährige muss sich nun ebenfalls im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Göggingen – Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag (16.11.2021), gegen 17.00 Uhr, musste ein Fahrzeughalter feststellen, dass sein silberner Pkw Mercedes in der Oskar-von-Miller-Straße (Höhe 70er Hausnummern) beschädigte wurde. Über die linke Fahrzeugseite erstreckte sich ein rund zwei Meter langer Kratzer, der augenscheinlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurde. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.