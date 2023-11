Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.11.2023

Innenstadt – Mann greift Beamte an

Gestern Abend (16.11.2023) kam die Polizei einer augenscheinlich verletzten Person zur Hilfe. Diese griff aber schließlich die Beamten an.

Gegen 21.15 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person am Haltestellendreieck Königsplatz gemeldet. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 35-Jährigen, der sichtlich alkoholisiert und leicht an der Hand verletzt war. Der Mann verhielt sich sofort aggressiv und trat nach den Beamten. Auf Grund seines Verhaltens sollte der Mann gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der 35-Jährige, schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte weitere Polizeibeamte zu beißen. Schließlich konnte der Mann gefesselt werden. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Widerstand sowie Körperverletzung.

Lechhausen – Fahrrad entwendet

Am heutigen Freitag (17.11.2023) entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad in der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall.

Gegen 01.20 Uhr machte sich ein bislang Unbekannter im Innenhof der Kurt-Schumacher-Straße 7 an einem Damenrad zu schaffen. Kurz darauf fuhr er mit diesem Fahrrad in Richtung Blücherstraße davon. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zur Ermittlung des Täters.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180cm groß, bekleidet mit roter Jacke, weißer Kapuzenpullover, weiße Turnschuhe

Neben dem Täter ist auch noch der/die Besitzer/in des Fahrrads nicht ermittelt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 entgegen. Auch die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Lechhausen – Anhänger entwendet

Diese Woche entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte einen Anhänger. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Im Zeitraum von Montag (13.11.2023) bis Donnerstag (16.11.2023) stand ein Anhänger in einer Parkbucht in der Aulzhausener Straße auf Höhe Hausnummer 6. Am Donnerstag bemerkte der Besitzer schließlich, dass der Anhänger entwendet wurde. Offenbar wurde zuvor die Diebstahlsicherung gewaltsam entfernt.

Der Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

B17/ Höhe Leitershofen – Mann ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstagnachmittag war ein 39-Jähriger ohne Führerschein auf der B17 unterwegs. Polizeibeamte beendeten schließlich seine Fahrt.

Gegen 17.40 Uhr führte eine Polizeistreife eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem VW im Bereich der B17 Höhe Leitershofen durch. Der 39-jähriger Fahrer konnte dabei keinen Führerschein vorzeigen und schilderte, diesen zu Hause vergessen zu haben. Die Beamten hatten Zweifel an dessen Erklärungsversuch. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich tatsächlich heraus, dass dem Mann bereits vor geraumer Zeit seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Fahrt war somit beendet. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten vorsorglich sicher.

Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.