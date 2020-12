Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2020

Lechhausen – Diebstahl von Paketen

Am 16.12.20, um circa 15.45 Uhr, entdeckte ein 43-Jähriger in einer Grünfläche am Fahrbahnrand der Pöttmeser Straße auf Höhe der Hausnummer 40 mehrere aufgerissene Pakete. Die Pakete waren teilweise mit den Adressdaten der ursprünglichen Empfänger versehen. Die Pakete wurden vermutlich am Fundort aufgerissen. Der Inhalt der Pakete wurde augenscheinlich aussortiert, es lagen noch einige Kleinwaren vor Ort. Es ist davon auszugehen, dass die Pakete aus einem Lieferfahrzeug entwendet wurden.

Hinweise auf Personen, die Pakete an dieser Stelle ausgeladen und durchsucht haben, erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.