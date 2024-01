Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.01.2024

Oberhausen – Sachbeschädigung

Am Donnerstag (18.01.2024), zwischen 02.10 Uhr und 02.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Schaufenster eines Friseursalons in der Ulmer Straße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2510 um

Hinweise.

Hochfeld – Diebstahl

Im Zeitraum von Sonntag (14.01.2024), 10.00 Uhr bis Mittwoch (17.01.2024), 16.00 Uhr, ereignete sich in der Hochfeldstraße ein Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem geparkten Toyota ein

Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an

die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.

Oberhausen – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Am heutigen Donnerstag (18.01.2024) waren ein 20-jähriger und ein 45-jähriger Mann mit ihren E-Scootern im Bereich der Grimmstraße unterwegs. Einer von beiden war alkoholisiert.

Gegen 04.30 Uhr verständigte ein Passant aufgrund der E-Scooter-Fahrer die Polizei,

da diese ein Fahrzeug beschädigt haben sollen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndung kontrollierten Einsatzkräfte die beiden Männer in der Äußeren Uferstraße.

Bei dem 20-Jährigen stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt

und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. An dem Auto konnte kein

Schaden festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 20-Jährigen.

Oberhausen – Sachbeschädigung

Am Mittwoch (17.01.2024), zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Haustüre in der Schallerstraße.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet unter

0821/323-2510 um Hinweise.

Augsburg – Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am Mittwoch (17.01.2024), im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 06.20 Uhr,

versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in

der Manlichstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein

Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise

unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Augsburg – Ladendieb

Am gestrigen Mittwoch (17.01.2024) entwendete eine 47-jährige Frau Kosmetikartikel in einem Geschäft in der Maximilianstraße.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtete die 47-Jährige dabei, wie sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auch entwendete Figuren auf, die bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen gegen die 47-Jährige und sucht nach dem Eigentümer der Figuren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer

0821/323-2110 entgegen.

Lechhausen – Einbruch

Am Mittwoch (17.01.2024), im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Königsberger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Oberhausen – Versuchter Einbruch

Am heutigen Donnerstag (18.01.2024), gegen 01.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Zimmermannstraße

einzudringen. Als die Hauseigentümer aufgrund eines Geräusches wach wurden,

flüchtete der unbekannte Täter.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden.