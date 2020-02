Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.02.2020

Anzeige

Innenstadt – Fußgängerin geht über rote Ampel und wird schwer verletzt

Eine 59-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem VW Polo auf der Haunstetter Straße in Richtung Rote-Torwall-Straße und wollte bei für sie geltendem Grünlicht nach links in die Rote-Torwall-Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 44-Jährige am Fußgängerüberweg der Roten-Torwall-Straße und überquerte diesen bei Rotlicht in westliche Richtung. Die Autofahrerin konnte der Fußgängerin nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Nachdem die Fußgängerin durch die Luft geschleudert wurde, blieb sie schwer verletzt, aber ansprechbar, am Boden liegen. Sie wurde daraufhin ins Uniklinikum verbracht. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Vor Ort konnte eine Augenzeugin angeben, dass die Autofahrerin Grünlicht und die Fußgängerin Rotlicht hatte.

Kriegshaber – E-Scooter mit zwei Promille geführt

Am Dienstagmorgen, gegen 04:20 Uhr, wurde ein 24-Jähriger kontrolliert, der mit einem E-Scooter an der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs war. Bei dem 24-Jährigen wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von circa zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem musste der junge Mann seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.







Pfersee – VW Polo mit massivem Frontschaden gesucht