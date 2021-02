Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.02.2021

Oberhausen – Betrugsversuch im Internet

Am 17.02.2021 hatte ein vermeintlicher US-Soldat über Facebook Kontakt zu einer 41-jährigen Augsburgerin aufgenommen. Der Unbekannte bat sein potentielles Opfer Dokumente und seine Rente zu verwahren. Für die Transportkosten solle die Frau 5.090 US-Dollar an das Rote Kreuz per Western Union zahlen. Hierzu meldete sich ein weiterer Betrüger. Die 41-Jährige handelte richtig und erstattete eine Anzeige. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.







Bärenkeller – Betrugsmasche: Falsches Gewinnversprechen

Am gestrigen Tag (17.02.2021), gegen 14.00 Uhr, erhielt eine 30-Jährige einen betrügerischen Anruf. Durch eine weibliche Person mit osteuropäischem Akzent wurde ein vermeintlicher Lotteriegewinn in Höhe von 28.000 Euro verkündet. Zur Auszahlung sollte ein Notar per Sofortüberweisung 700 erhalten.

Die bekannte Betrugsmasche wurde durschaut, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.







Hochzoll – Falsche Polizeibeamte am Telefon

Am 16.02.2021, um 11.00 Uhr, erhielt ein 87-jähriger Anwohner aus Hochzoll einen schockierenden Anruf. Ein vermeintlicher Polizeibeamter teilte dem Senior mit, dass ein internationaler Haftbefehl gegen ihn bestehen würde. Hierzu gab der Betrüger eine vermeintliche Telefonnummer vom BKA weiter, damit sich der 87-Jährige erkundigen könne. Ein zweiter Betrüger gab sich dann als Mitarbeiter des BKA aus und schickte dem potentiellen Opfer eine Verschwiegenheitserklärung. Nachdem das Ganze dem 87-Jährigen zurecht komisch vorkam, rief er bei seiner örtlichen Polizeidienststelle an. Zu einer Geldforderung war es bis dahin noch nicht gekommen. Bei solchen zweifelhaften Telefonanrufen sollten Sie niemals persönliche, oder finanzielle Verhältnisse preisgeben. Wenden Sie sich an die Polizei und wählen Sie die Telefonnummern hierzu selbst. Tipps und Hinweise zu den unterschiedlichen Betrugsmaschen finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

