Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.03.2020

Einbruchsgeschehen

Innenstadt 1 – Heute Nacht (18.03.2020) gegen 01.40 Uhr wurde versucht in eine im ersten Stockwerk gelegene Arztpraxis eines Mehrfamilienhauses in der Peutingerstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) einzubrechen. Eine Anwohnerin hörte laute Geräusche und verständigte umgehend die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte ein unbekannter Täter zunächst die Glaseingangstüre eingeworfen, um anschließend an der Praxistüre herumzuhebeln. Allerdings gelang es ihm nicht in die Räumlichkeiten einzudringen, zumal er offenbar von der eintreffenden Polizeistreife gestört wurde und flüchtete. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Innenstadt 2 – Im Zeitraum vom 15. – 17.03.2020 (So.-Di.) verschaffte sich ein unbekannter Täter vermutlich durch Aufhebeln oder Aufdrücken der Ladeneingangs-türe Zutritt in ein Bilderrahmengeschäft in der Bäckergasse (im Bereich der zweistelligen Hausnummern). Anschließend brach er mit massiver Gewaltanwendung die Kasse auf und entwendete das darin befindliche Münzgeld in unbekannter Höhe. Mehrere Schränke und Schubladen wurden von ihm ebenfalls durchsucht. Auch hier dürfte sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Lechhausen – Hochwertiges Fahrrad entwendet

Am vergangenen Montag (16.03.2020) zwischen 19.00 und 20.00 Uhr, wurde ein vor der Haustüre abgestelltes versperrtes schwarz/oranges Herrenfahrrad der Marke KTM Space im Wert von knapp 1.000 Euro gestohlen.

Tatort des Diebstahls war die Dr. Otto-Meyer-Straße 16.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.