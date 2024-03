Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.03.2024

Göggingen – Alkoholisiert unterwegs

Am gestrigen Sonntag (17.03.2024) war ein 63-jähriger Radfahrer alkoholisiert in der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr stürzte der Mann offenbar mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei der Kontrolle durch die Polizei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,9 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden seine Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 63-Jährigen.

Hochzoll – Sachbeschädigung am Hochablass – Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch (13.03.2024) 15.00 Uhr bis Freitag (15.03.2024) 13.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer am Hochablass.

Der oder die Täter besprühten zwei Stellen der Mauer am Hochablass (Kuhsee) in der Oberländer Straße. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Hochfeld – Alkoholisiert Unfall verursacht

Am gestrigen Sonntag (17.03.2024) war ein 35-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bauernfeindstraße unterwegs und verursachte dabei einen Unfall.

Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Passant den 35-Jährigen wie er einparkte und dabei ein anderes Auto touchierte. Anschließend entfernte sich der 35-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die alarmierte Polizeistreife kontrollierte den Mann wenig später. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille. Zudem war der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 35-Jährigen.

Oberhausen – Anhängerplane beschädigt

Am gestrigen Sonntag (17.03.2024) zündete ein bislang unbekannter Täter offenbar die Plane eines Anhängers in der Felberstraße an. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Bei Rollerdiebstahl erwischt

Am Samstag (16.03.2024) versuchten mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Roller zu entwenden, zwei Tatverdächtige wurden dabei erwischt.

Gegen 03.00 Uhr beobachteten Passanten, wie vier Personen auf dem Parkplatz in der Reichenberger Straße zwei Roller entwenden wollten. Zwei bislang unbekannte Personen flüchteten auf einem Roller in unbekannte Richtung. Polizeibeamte stoppten zwei weitere fußläufig flüchtende 14- und 15-jährige Tatverdächtige im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich.

Bei einer weiteren Absuche fanden die Beamten drei beschädigte Roller im Nahbereich. Die beiden 14- und 15-Jährigen wurden zur weiteren Abklärung auf die Dienststelle gebracht. Die Beamten verständigten die Erziehungsberechtigten und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach dem Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen mehrerer Diebstahlsdelikte und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Lechhausen – Anhänger beschädigt

Im Zeitraum von Samstag (16.03.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (17.03.2024), 17.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Kabel eines Anhängers in der Maystraße. Hierbei entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.