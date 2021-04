Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.04.2021

Göggingen – Gescheiterte Einbrüche

Im Zeitraum vom 15.04.2021, 18.00 Uhr bis 16.04.2021, 24.00 Uhr (Do./Fr.) versuchte ein unbekannter Täter eine Bürotüre der Stadtsparkassenfiliale in der Bgm.-Aurnhammer-straße aufzuhebeln, scheiterte offenbar jedoch. Auch an einer im selben Gebäude befindlichen Zahnarztpraxis fanden sich entsprechende Hebelspuren. Auch hier kam der Täter nicht weiter. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Göggingen – Betrunken Unfall verursacht

Aufmerksame Zeuginnen haben am Freitag (16.04.2021) gegen 21.45 Uhr im Bereich „Demharterhof“ einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer bemerkt, der offenbar beim Ausparken einen vor ihm geparkten VW Golf beschädigte und dann ohne anzuhalten weiterfuhr. Hierbei entstand Schaden von insgesamt rund 1.000 Euro. Die alarmierte Polizeistreife konnte das besagte Fahrzeug dann in der Graf-von-Seyssel-Straße geparkt feststellen. Der Unfallverursacher wurde anschließend an seiner Wohnanschrift aufgesucht und schlafend in seinem Bett angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 41-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme war die Folge, den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser angeblich momentan unauffindbar war. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.