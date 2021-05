Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.05.2021

Pfersee – Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 15.05.2021 bis 17.05.2021 parkte der Geschädigte seinen grauen Pkw, Opel Astra, mit Friedberger Kennzeichen in der Ganghoferstraße (Bereich der 10er Hausnummern) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er das Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er einen Schaden an der linken Front fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.







Universitätsviertel – Sachbeschädigung an Kfz

Der Geschädigte parkte seinen blauen Pkw, 5er BMW, am Abend des 16.05.2021 (Sonntag) in der Hermann-Köhl-Straße im Bereich der 20er Hausnummern ordnungsgemäß auf der Straße. Am nächsten Tag gegen 15:00 Uhr wurden Kratzer auf der gesamten rechten Fahrzeugseite festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.







Innenstadt – Streit zwischen Jugendlichen