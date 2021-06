Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.06.2021

Nach Unfall geflüchtet

– Gestern (17.06.2021) zwischen 14.30 und 18.30 Uhr wurde ein in der Dresdener Straße (Höhe Hausnummer 34) geparkter schwarzer 3er BMW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Spurenbild lässt auf einen Radfahrer als Verursacher des Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro schließen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Oberhausen – Ebenfalls gestern gegen 06.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Mercedes C-Klasse an der Einmündung Ebnerstraße / Manlichstraße. Gegen 08.30 Uhr stellte seine Freundin einen deutlichen Frontschaden an dem Fahrzeug fest, der sich auf rund 4.000 Euro belaufen dürfte.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Lechhausen – Auch gestern zwischen 14.00 und 15.30 Uhr wurde ein in der Kreitmayrstraße (Höhe Hausnummer 12) geparkter grauer Opel Corsa hinten links beschädigt und verkratzt. Der Schaden hier wurde mit ca.1.000 Euro angegeben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – Am vergangenen Mittwoch (16.06.2021) zwischen 12.30 und 13.15 Uhr wurde ein grauer Toyota RAV 4 angefahren, wobei Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro im Heckbereich entstand. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neuburger Straße (Hausnummer 217).

Möglicherweise war der Unfallort auch in Kriegshaber, auf dem Friedhofsparkplatz in der Neusäßer Straße und zwar schon am Dienstag (15.06.2021). Hier war sich der Geschädigte nicht mehr sicher.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.