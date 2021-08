Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.08.2021

In der Zeit von Montag (16.08.2021), 18:00 Uhr, bis Dienstag (17.08.2021), 09:00 Uhr, wurde auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Leonhard-Rucker-Straße die Seitenscheibe eines zum Verkauf stehenden Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt.Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Pfersee – Heute Nacht (18.08.2021), gegen 03:35 Uhr, konnte eine Zeugin in der Uhlandstraße eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem geparkten Pkw feststellen. Weiter konnte sie beobachten, wie zwei jugendliche Personen in nördliche Richtung davon liefen. Bei einer sofortigen Fahndung konnten jedoch niemand mehr angetroffen werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.