Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.08.2023

Lechhausen – Roller entwendet – Zeugenaufruf

Am vergangenen Mittwoch entwendeten drei bislang unbekannte Täter den Roller eines 36-Jährigen in der Klausstraße.

Gegen 22.50 Uhr beobachtete eine Anwohnerin drei männliche Personen, wie sie den Roller wegschoben. Der 36-Jährige erstattete wenig später Anzeige.

Die drei bislang unbekannten Personen wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter 1 und 2: männlich

Unbekannter Täter 3: männlich, 155cm groß, osteuropäisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

Am gestrigen Donnerstag (17.08.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 36-Jährigen am Königsplatz.

Gegen 19.45 Uhr ging der 37-Jährige mit Schlägen auf den 36-Jährigen los. Dies konnte von der Videoüberwachung am Königsplatz aufgenommen werden. Bei Eintreffen der Streife war der 37-Jährige nicht mehr vor Ort. Während der Aufnahme vor Ort trat der 36-Jährige unvermittelt nach einer Polizeibeamtin. Daraufhin fesselten ihn die Beamten. Der 36-Jährige beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten mehrfach und spuckte nach ihnen.

Der 37-Jährige konnte wenig später im Nahbereich festgestellt werden und erhielt einen Platzverweis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 36-Jährigen. Der 37-Jährige hat mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Innenstadt – Weiterer Tätlicher Angriff

Am gestrigen Donnerstag (17.08.2023) griff ein 24-Jähriger Polizeibeamte tätlich an, beleidigte und bedrohte sie mehrfach. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 22.15 Uhr fiel der 24-jährige Mann Mitarbeitern des Ordnungsdienstes auf. Da er zunächst in hilfloser Lage zu sein schien, wurde der Rettungsdienst verständigt. Wie sich beim Hinzukommen der Streife herausstellte, hatte der 24-Jährige bereits im Vorfeld einen Platzverweis erhalten. Beim Verbringen in das Dienstfahrzeug versuchte der Mann zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei griff er auch nach der Waffe eines Polizeibeamten. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Die Polizeibeamten nahmen den 24-Jährigen anschließend in Gewahrsam und er verbrachte die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 24-Jährigen.

Lechhausen – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Donnerstag (17.08.2023) war ein 15-jähriger Rollerfahrer zusammen mit seinem Mitfahrer wohl ohne Fahrerlaubnis in der Derchinger Straße Ecke Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr beobachtete eine Polizeistreife den 15-Jährigen wie er mit seinem Roller auf nasser Fahrbahn schlitterte und schließlich zu Fall kam. Der 15-Jährige und sein Mitfahrer flüchteten. Sie konnten jedoch anschließend kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 15-Jährige offenbar nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Nach der Aufnahme übergaben die Beamten den 15-Jährigen und seinen Mitfahrer an die Erziehungsberechtigten. Bei ihrem Sturz blieben die beiden glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Lechhausen – Moped angezündet

Am heutigen Freitagmorgen (18.08.2023) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Moped eines 36-Jährigen im Kirschweg an.

Gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei das brennende Moped mitgeteilt. Vor Ort löschte die Streife das Moped ab, was anschließend durch die Berufsfeuerwehr Augsburg noch abgekühlt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Göggingen – Sachbeschädigung an Glasscheibe

Am gestrigen Donnerstag (17.08.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe eines Cafés in der Gögginger Straße.

Gegen 23.50 Uhr teilten Anwohner bei der Polizei den Vorfall mit. Sie wurden durch ein lautes Geräusch auf das Geschehen aufmerksam. Eine bislang unbekannte männliche Person befand sich zum Tatzeitpunkt gemeinsam mit einer bislang unbekannten weiblichen Person vor dem Café und entfernten sich anschließend. Wie sich herausstellte, wurde die Scheibe des Cafés beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die beiden bislang unbekannten Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, 175cm, kurze Haare, dunkel gekleidet

Person 2: weiblich, 165cm, schulterlange Haare, dunkel gekleidet

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Spickel-Herrenbach – Unfallflucht

Am vergangenen Mittwoch (16.08.2023) kam es zu einer Unfallflucht im Dr.-Ziegenspeck-Weg.

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person das Auto einer 48-Jährigen auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens. Die bislang unbekannte Person entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.