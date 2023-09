Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.09.2023

Donauwörth – Verunglücktes Igel-Kind gerettet

Am Montag (18.09.2023), um 06.45 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass in der Schenkstraße eine Igelmutter laut nach ihrem Jungen rufe. Dieses sei in einen Gulli gefallen. Die hinzugeeilte Streifenbesatzung konnte den Deckel öffnen und das Igelkind retten. Alsbald konnte die Igelfamilie wieder zusammengeführt und in die Wildnis entlassen werden.