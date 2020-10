Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.10.2020

Am Samstag, 17.10.2020, gegen 00:50 Uhr, kam ein mit drei Personen besetzter PKW Maruti Alto auf der Staatsstraße 2035 von der Fahrbahn ab, prallte gegen die linke Leitplanke und blieb dann im rechten Straßengraben liegen. Die Personen entfernten sich vom Unfallort, konnten aber am Bahnhof in Bobingen durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Alle drei waren alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme für zwei der Personen angeordnet, da beide als Unfallfahrer in Frage kamen. Ermittelt wird nun wegen Verkehrsunfallflucht.