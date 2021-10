Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.10.2021

Kriegshaber – Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag (17.10.2021), gegen 16.20 Uhr, befuhr eine 49-jährige Pkw Opel-Fahrerin die Bürgermeister-Ackermann-Straße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Luther-King-Straße überfuhr sie mutmaßlich eine rote Ampel. Ihr kam ein ebenfalls 49-jähriger Pkw-Opel Fahrer entgegen, welcher als Bevorrechtigter vor ihr bei grüner Ampel nach links in die Luther-King-Straße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wobei Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.







Bärenkeller – Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag (17.10.2021), zwischen 02.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel an einem geparkten, schwarzen Pkw VW im Wildtaubenweg. Der Spiegel wurde vermutlich durch einen Fußtritt nach hinten weggebogen, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510.







Verkehrsunfallfluchten

Oberhausen – Am Sonntag (17.10.2021), zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein geparkter, schwarzer Pkw Ford in der Ebnerstraße (Höhe der 30er Hausnummern) angefahren. Es entstand geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro in Form von Lackkratzern an der Stoßstange vorne links. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. – Am Sonntag (17.10.2021), zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein geparkter, schwarzer Pkw Ford in der Ebnerstraße (Höhe der 30er Hausnummern) angefahren. Es entstand geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro in Form von Lackkratzern an der Stoßstange vorne links. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510. Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (16.10.2021), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (17.10.2021), gegen 18.30 Uhr, wurde ein abgestellter, blauer Pkw Kia in der Kreutzerstraße beschädigt. Am Radkasten sowie der Stoßstange vorne links entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zum Verursacher ist nichts bekannt. Die PI Augsburg 5 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2510. Pfersee – Im Zeitraum von Samstag (16.10.2021), gegen 18.00 Uhr, bis Sonntag (17.10.2021), gegen 15.15 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die Heckstoßstande an einem geparkten, grauen Pkw Hyundai in der Speyerer Straße. Es entstanden Lackschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.







