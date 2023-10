Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.10.2023

Frauen leisten Widerstand

Univiertel – Am Dienstag (17.10.2023) kam es gegen 20.00 Uhr in einer Gaststätte in der Lilienthalstraße zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und ihrem 40-jährigen Bruder.

Die beiden gerieten offenbar in eine verbale Auseinandersetzung, weshalb die Polizei informiert wurde. Die stark alkoholisierte Frau zeigte sich während der Sachverhaltsabklärung unkooperativ und kam einem Platzverweis nicht nach. Die Einsatzkräfte nahmen sie letztlich deshalb in Gewahrsam.

Hierbei leistete die Frau Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Innenstadt – Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 04.00 Uhr randalierte eine stark alkoholisierte Frau in einem Hotel in der Hermanstraße.

Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung verhielt sich die Frau zunehmend aggressiver und griff die Einsatzkräfte an. Die Einsatzkräfte nahmen sie deshalb in Gewahrsam.

Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Hochfeld – Versuchter Rollerdiebstahl

Am Dienstag (17.10.2023) versuchten gegen 19.15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in der Hochfeldstraße einen Roller zu entwenden. Hierzu entfernten sie bereits Teile des Rollers.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Kriegshaber – Unfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag (16.10.2023), 20.30 Uhr bis Donnerstag (17.10.2023), 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen parkenden Nissan Qashqai in der Dumlerstraße. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Kriegshaber – Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag (14.10.2023), 20.15 Uhr bis Montag (16.10.2023), 06.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Glaseingangstüre eines Drogeriemarktes in der Ulmer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.