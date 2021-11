Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2021

Oberhausen – Auseinandersetzung in Gaststätte mit zwei Leichtverletzten

Am frühen Donnerstagmorgen (18.11.2021), gegen 01.00 Uhr, kam es in einer Bar in der Donauwörther Straße (Höhe 20er Hausnummern) zu einer Diskussion zwischen einem 31-jährigen Gast und einer Bedienung über die zu zahlende Zeche. Plötzlich mischte sich ein alkoholisierter 34-Jähriger ein, indem er den 31-Jährigen mit einem Stuhl attackierte und diesem dadurch einen Cut am Kopf zufügte. Auch einen 39-Jährigen, der dazwischen gehen wollte, drangsalierte der 34-jährige Täter mit mehreren Schlägen gegen dessen Kopf. Dieser erlitt keine sichtbaren Verletzungen, klagte jedoch über Schmerzen. Nachdem die Einsatzkräfte der Polizei hinzukamen, ließ sich der Täter widerstandslos festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Er wurde in den Arrest des Polizeipräsidiums verbracht. Der 31-Jährige musste mit dem Rettungsdienst zur Wundversorgung ins UK Augsburg. Gegen den 34-Jährigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Innenstadt – Ladendieb greift Polizeibeamte an

Am Dienstag (16.11.2021), gegen 16.30 Uhr, entwendete ein 22-Jähriger Kleidung im Wert von rund 90 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Annastraße. Kurz darauf konnte er im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle versuchte der 22-Jährige zu fliehen, wobei er zudem nach den Polizeibeamten schlug. Es gelang den unverletzten Einsatzkräften, den 22-Jährigen zu überwältigen. Die folgende Festnahme und Mitnahme zur Dienststelle quittierte der renitente Täter mit zahlreichen, beleidigenden Ausdrücken. Bei der Polizei erfolgte eine Durchsuchung, wobei unter der Kleidung des 22-Jährigen weiteres Diebesgut aufgefunden wurde. Er muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten, u.a. Ladendiebstahl und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Pfersee – Betrunken im Auto unterwegs

Am Mittwoch (17.11.2021), um 23.30 Uhr, überprüfte eine Streifenbesatzung einen Pkw VW in der Holzbachstraße. Da der 49-jährige Fahrer alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden sowie eine ärztliche Blutentnahme bei einer Polizeidienststelle durchgeführt. Außerdem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines. Der Fahrer muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.