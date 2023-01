Haunstetten – Sachbeschädigung

Am Mittwoch (18.01.2023) kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Hötzelstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) zu einer Sachbeschädigung. Durch eine bislang unbekannte Person wurde hierbei eine Hauswand durch Farbe beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Pfersee – Unfallflucht

Am Mittwoch (18.01.2023) kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadtberger Straße (Auf dem Parkplatz des Westfriedhofs) zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte einen geparkten Pkw VW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne die Polizei hinzuzurufen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 zu melden.