Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.02.2021

Oberhausen – Pkw beschädigt

In der Zeit vom 17.02.2021, 18.00 Uhr, bis zum 18.02.2021, 10.00 Uhr, wurde ein grauer BMW, welcher in der Donauwörther Straße 87 abgestellt war, vermutlich mit einen spitzen Gegenstand, beschädigt. Durch die Kratzer wurde ein Sachschaden von 3.500 Euro verursacht.

Innenstadt – Unfallflucht: Zeugensuche

Der Halter eines schwarzen Audis parkte sein Fahrzeug am 18.02.2021, von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr, in der Herrenbachstraße 3. In diesem Zeitraum wurde der Audi durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.