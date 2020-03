Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.03.2020

Firnhaberau – Versuchter Einbruch in Vereinsheim einer Kleingartenanlage

Im Zeitraum von Montag (16.03.) bis Mittwoch (18.03.2020) versuchte ein unbekannter Täter in die Gaststätte der Kleingartenanlage in der Albrecht-Dürer-Straße einzubrechen. An einer Nebeneingangstüre fanden sich deutliche Hebelspuren, ebenso wie an der Türe, die zum Gastraum führt. Ein Beuteschaden ist nicht bekannt, der Sachschaden ist mit etwa 100 Euro eher gering.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

Kriegshaber – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Offenbar in der Nacht vom 17./18.03.2020 (Di./Mi.) wurde ein in der Lincolnstraße (Höhe Hausnummer 2) geparkter schwarzer VW Arteon am linken Frontbereich angefahren. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.