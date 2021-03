Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.03.2021

Hochzoll – Zwei Einbrüche in der Meringer Straße

Oberhausen – Einbruch in Wohnung

Am 18.03.2021, in der Zeit von 11:50 bis 15:15 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Dabei wurde der Türrahmen beschädigt. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf ca. 500 EURO, entwendet wurde offensichtlich nichts.

Innenstadt – Pkw-Aufbrüche in Tiefgaragen

In der Nacht vom 17.03.2021 auf den 18:03.2021 wurden an geparkten Autos in zwei privaten Tiefgaragen (Berliner Allee auf Höhe der 20er-Hausnummern und Vogelmauer im Bereich der einstelligen Hausnummern) von einem unbekannten Täter angegangen. An den Fahrzeugen wurden Seitenscheiben eingeschlagen, um sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren verschaffen zu können. Bis dato sind der Polizei insgesamt sieben Fahrzeuge bekannt geworden, bei denen in der Nacht auf die beschriebene Weise an den beiden Tatörtlichkeiten vorgegangen wurde. Der Täter durchwühlte im Folgenden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 3000 Euro. Ersten Schätzungen nach betrug der Wert der Beute ca. 1000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110, wo sich ggf. auch noch weitere geschädigte Fahrzeughalter melden sollen.