Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.04.2020

Innenstadt –Asche entflammt Komposthaufen

Am 17.04.2020, gegen 10:30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung am Wertachufer auf Höhe der Schießstättenstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte standen ein Komposthaufen, der angrenzende Gartenzaun und die trockene Ufervegetation in Flammen. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, bevor es sich weiter auf dem trockenen Boden ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Wie sich herausstellte, hatte der Bewohner des Grundstücks am Vorabend ein Lagerfeuer in einer Feuerschale gemacht. Die wohl noch nicht ganz abgekühlte Asche leerte er am nächsten Morgen auf den Kompost, welcher in Brand geriet.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit ist sehr umsichtiges Verhalten bei Aktivitäten, die den Ausbruch von Bränden begünstigen könnten, erforderlich!

Lechhausen –Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am 18.04.2020, gegen 20:00 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht ein. Ein Kleintransporter habe in der Hegelstraße mehrere geparkte Fahrzeuge gestreift und sei ohne Anzuhalten weitergefahren.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das stark beschädigte Fahrzeug ein paar Straßen weiter aufgefunden werden. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er jedoch ausfindig gemacht und in seiner Wohnung angetroffen werden.

Der 47jährige Augsburger war stark alkoholisiert und hatte knapp 2,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beim Unfall wurden drei geparkte Pkws auf der Fahrerseite verkratzt, Außenspiegel abgerissen und eine Seitenscheibe zerbrach. Der Schaden wird derzeit auf über 10.000 Euro geschätzt. Auch der Kleintransporter des Beschuldigten wurde an der rechten Front stark beschädigt. Ein platter Vorderreifen war wohl der Grund, warum der Mann sein Fahrzeug wenige Straßen weiter zurückließ.

Verletzt wurde niemand. Der 47-Jährige muss sich nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

mehr Blaulicht aus Augsburg: Kontrolle wegen Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung – Mann verletzt Polizistin im Lechhauser Flößerpark

Oberhausen –Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Am 17.04.2020 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde in der Hirblinger Straße beim Zugang zu der Kleingartenanlage ein geparkter schwarzer VW Sharen angefahren. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen massiven Streifschaden an der Fahrerseite fest, der auf ca. 3.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher ist bislang unbekannt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bitte unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

REGIONAL REPORT

Gersthofen -Leichtsinn führt zu Großeinsatz

Am 19.04.2020, gegen 10:00 Uhr, rückten mehrere Polizeistreifen zu einem Mehrparteienhaus in der Loewestraße an. Ein Zeuge teilte der Polizei einen Mann mit, welcher auf dem Balkon mit einer Waffe hantierte.

Nachdem die Wohnung lokalisiert werden konnte, wurde mit dem Wohnungsinhaber Kontakt aufgenommen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass in der Wohnung eine Feier abgehalten wurde und ein 47-Jähriger mit einer Schreckschusspistole einen „Freudenschuss“ abgegeben hatte. In der Wohnung wurden u.a. weitere Schreckschusswaffen und Luftgewehre aufgefunden. Die Gegenstände wurden zur weiteren Abklärung sichergestellt.

Den Schützen erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz und die haushaltsfremden Teilnehmer der Feier eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zusmarshausen / Wörleschwang – Autofahrer eingeschlafen – Unfall

Am 17.04.2020 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 63jährigen und einem 60jährigen Pkw-Fahrer. Der 63-Jährige, der von Zusmarshausen i.R. Wörleschwang fuhr, kam dem 60-Jährigen zunächst ohne erkennbaren Grund auf dessen Fahrstreifen entgegen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, dennoch kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Außerdem streifte der Ausweichende noch einen Baum. Während der Unfallaufnahme äußerte der 63-Jährige, dass er wohl eingeschlafen sei. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 55.000 Euro.

mehr Blaulicht aus der Region: Derching | Porsche prallt gegen Strommast – 46-jähriger Augsburger stirbt im Krankenhaus, Frau weiter in Lebensgefahr

Neusäß – Unkrautentfernung führt zu Brand einer Garage

Ein 51-Jähriger entfernte am frühen Samstagabend (18.04.2020) Unkraut vor seinem Anwesen sowie seiner Garage mittels einem Gasbrenner. Hierbei konnte er plötzlich eine Rauchentwicklung aus der Garage feststellen. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es kam zu einem Brandschaden von ca. 25.000 Euro, wobei niemand verletzt wurde. Da der Garagenbesitzer mit dem Gasbrenner möglicherweise zu unvorsichtig umging, erwartet in nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit ist sehr umsichtiges Verhalten bei Aktivitäten, die den Ausbruch von Bränden begünstigen könnten, erforderlich!

Holzheim -Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung

Auf einem Feldweg im Bereich der Weisinger Baggerseen entlang der Kreisstraße DLG 24 zog eine Streifenbesatzung der Dillinger Polizei am 18.04.2020, gegen 14:45 Uhr, den 18-jährigen Fahrer einer Cross-Maschine aus dem Verkehr. Das Kraftrad, Marke Eigenbau, das ohnehin nicht zulassungsfähig erschien, hatte weder Zulassung noch Versicherung. Überdies war der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Zweirad wurde sichergestellt und gegen den 18-Jährigen wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und, weil es für die Spritztour keinen triftigen Grund gab, wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.