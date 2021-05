Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.05.2021

Lechhausen – Betriebsunfall: Arbeiter erleidet Verbrennungen

Am 18.05.2021 kam es am frühen Nachmittag zu einem Unglücksfall in einem Produktionsunternehmen in der Stätzlinger Straße. Ein 36-jähriger Mitarbeiter erlitt bei der Säuberung einer Maschine Verbrennungen an beiden Händen. Dabei lief ihm heißer Leim über die Hände, so dass er von einem Notarzt behandelt werden musste. Nach derzeitigem Stand erlitt er Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Wie es überhaupt zu den Verbrennungen kam ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.







Göggingen – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Heute Nacht gegen 02:20 Uhr fielen einem aufmerksamen Zeugen drei Jugendliche in der Gustav-Stresemann-Straße im Bereich des Skaterplatzes auf. Die Drei schüttelten Spraydosen und waren kurz davor ein Graffiti zu sprühen. Die hinzugerufene Polizei traf nur noch ein 14-järiges Mädchen an. Die anderen beiden Sprayer waren bereits geflüchtet, die Spraydosen befanden sich noch vor Ort. Eine Sachbeschädigung durch Graffiti konnte leider nicht mehr verhindert werden. Das Mädchen zeigte sich zumindest einsichtig und benannte die beiden anderen Täter, so dass diese später an der jeweiligen Wohnanschrift angetroffen werden konnten. Auch die beiden Jungen gestanden in Anwesenheit der Eltern die Tat. Das an einer Mauer angebrachte „Kunstwerk“ verursachte einen Sachschaden von 250 Euro.







Kriegshaber – Straßenbeschilderung entwendet