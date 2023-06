Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.06.2023

Pfersee – Verkehrsinfo

Am morgigen Dienstag (20.06.2023) kommt es aufgrund einer Versammlung zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr im Bereich der Deutschenbaurstraße Ecke Stadtberger Straße zu einer Verkehrssperrung. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Es kann in diesem Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Innenstadt – Zwei Brände – Ursache wird derzeit geklärt

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag (18.06.2023) in Augsburg gleich zu zwei Bränden. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei zwischenzeitlich einen Mann fest. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 03.15 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Mülltonnenbrand in der Herwartstraße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife griff das Feuer bereits auf weitere Mülltonnen über und beschädigte auch eine Überdachung. Die Berufsfeuerwehr konnte schließlich den Brand löschen. Ein weiterer Mülltonnenbrand wurde gegen 03.45 Uhr gemeldet. Dieser ereignete sich im Lueginslandgäßchen. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Gebäude über. Auch hier konnte das Feuer durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden.

Da in beiden Fällen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndete die Polizei im Umkreis der Brände nach möglichen Beteiligten. Dabei nahmen Einsatzkräfte auch einen Mann fest, der als Tatverdächtiger in Betracht kam. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Unbeteiligte wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Zwei Feuerwehrmänner verletzten sich bei dem Einsatz. Der Gesamtsachschaden wird vermutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache und den Hintergründen der beiden Vorfälle. Dabei werden Zeugen gesucht, die an den jeweiligen Örtlichkeiten und während den Tatzeiten verdächtige Personen wahrgenommen oder andere relevante Beobachtungen gemacht haben. Die Kripo Augsburg bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Hinweise.

Oberhausen – Unfallflucht

Am vergangenen Sonntag (18.06.2023) verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Verkehrsunfall in der Äußeren Uferstraße und flüchtete.

Gegen 19.30 Uhr parkte die Pkw-Besitzerin das Auto am rechten Straßenrand. Als sie gegen 23.30 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stand es beschädigt zur Hälfte auf dem Gehweg und war gegen einen Zaun geschoben worden. Der bislang unbekannte Täter hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee – Ohne Führerschein unterwegs

Am gestrigen Sonntag (18.06.2023) war ein 61-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hier stellte sich heraus, dass er Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 61-Jährigen.

Pfersee – Verhütete Trunkenheitsfahrt

Am gestrigen Sonntag (18.06.2023) verhinderte eine Polizeistreife eine Trunkenheitsfahrt in der Reichensteinstraße.

Gegen 09.00 Uhr wurde die Polizei über einen verkehrsbehindernd parkenden Pkw in einer Tiefgaragenausfahrt informiert. Die Beamten machten den 58-jährigen Pkw-Besitzer ausfindig, um den Pkw korrekt zu parken. Wie sich aber vor Fahrtantritt herausstellte, war der Mann mit knapp 0,8 Promille alkoholisiert. Die Beamten ließen den Mann seinen Pkw dann natürlich nicht selbstständig umparken, sondern übernahmen das mit seinem Einverständnis für ihn. Die Tiefgaragenausfahrt konnte so wieder problemlos befahren werden.

Pfersee – Schmierige Angelegenheit

Am gestrigen Sonntag (18.06.2023) in der Zeit von 04.00 Uhr bis 10.00 Uhr verteilte ein bislang unbekannter Täter Öl auf einem Geh- und Radweg in der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Gegen 10.00 Uhr verständigte eine Passantin wegen einer ca. 50 Meter langen Öl-Spur die Polizei. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde zum Abbinden des Öls hinzugezogen, sodass der Geh- und Radweg wieder gefahrlos begehbar war.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetzes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Göggingen – Widerstand gegen Polizeibeamte

Am gestrigen Sonntagnachmittag (18.06.2023) randalierte ein 26-Jähriger zuerst in einem Lokal in der Bergiusstraße und leistete sich auf seiner anschließenden Flucht so manchen Fehltritt. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr randalierte der 26-Jährige zunächst in einer Lokalität und beleidigte dort einen anderen Gast. Anschließend flüchtete er und die Polizei wurde verständigt. Im Rahmen der Fahndung traf eine Polizeistreife den Mann an. Hierbei hob er einen Stein von der Straße auf und warf ihn dem Polizeiauto hinterher. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ, sodass ihn die Polizeibeamten schließlich fesselten. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und biss in das Polizeiauto, wodurch die Folierung beschädigt wurde. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahm ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam und brachten ihn in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann.