Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.07.2021

Nach Unfallfluchten und Sachbeschädigung: Zeugen gesucht

Haunstetten – Am gestrigen Sonntag (18.07.2021) zwischen 04.30 und 14.00 Uhr, wurde ein in der Angerstraße (Höhe Hausnummer 3) geparkter schwarzer Ford Kuga am hinteren linken Kotflügel vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

Lechhausen – Offenbar in der Nacht von Sa./So. (17./18.07.2021) wurde ein in der Waterloostraße (Höhe Hausnummer 48) abgestellter weißer Porsche Cayenne vorne links angefahren. Der Streifschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Pfersee – Im Zeitraum vom 17.07.2021, 21.30 Uhr bis 18.07.2021, kurz vor Mitternacht, wurde ein in der Franz-Kobinger-Straße (Höhe Hausnummer 9) geparkter blauer Opel Corsa offenbar mutwillig an der rechten Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.