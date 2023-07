Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.07.2023

Haunstetten – Nach Unfall mit Axt bedroht

Am gestrigen Dienstag (18.07.2023) bedrohte ein 44-Jähriger einen 27-Jährigen mit einer Axt und leistete schließlich Widerstand gegen Polizeibeamte. Es wurden zwei Beamten leicht verletzt.

Gegen 16.50 Uhr fuhr der 27-Jähriger zur Wohnanschrift des 44-Jährigen, um einen in der Woche zuvor entstandenen Schaden am Auto mit dem 44-Jährigen abzuklären. Vor Ort beleidigte der 44-Jährige dann den 27-Jährigen und baute sich mit einer Axt in der Hand vor dem 27-Jährigen auf. Der 27-Jährige flüchtete und informierte die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei sollte der Mann gefesselt werden, wogegen er sich massiv wehrte. Da sich der Mann nicht beruhigen lies und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 44-Jährigen.

Göggingen – Erst gehen die Hunde aufeinander los, dann die „Frauchen“

Am gestrigen Dienstag (18.07.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 27-jährigen Hundebesitzerin und einer 47-jährigen Hundebesitzerin in der Butzstraße. Die 47-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 11.00 Uhr ging der Hund der 27-Jährigen, den Hund der 47-Jährigen beim Gassigehen in einem Park an. Daraufhin trat die 47-Jährige den Hund der anderen Frau weg. Dies erzürnte die 27-Jährige derart, dass sie auf die 47-Jährige losging und sie ins Gesicht schlug.

Die Polizei prüft derzeit den genauen Tathergang und ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung.

Göggingen – Betrunken Unfall verursacht

Am gestrigen Dienstag (18.07.2023) verursachte ein 52-Jähriger betrunken einen Verkehrsunfall in der Gögginger Straße Ecke Imhofstraße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 52-Jährige einem vor ihm befindlichen Fahrzeug von hinten auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Blutalkoholwert bei dem 52-Jährigen zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 52-Jährigen.

Innenstadt – Streitgespräch endet mit Faustschlag

In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch (19.07.2023) kam es zwischen zwei Gästen einer Bar in der Jakoberstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Der Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden.

Gegen 02.30 Uhr stritten ein 38-jähriger und ein 24-jähriger Gast zunächst in der Bar miteinander. Beide Gäste waren dabei alkoholisiert. Der Streit verlagerte sich dann nach draußen, wo der 38-Jährige seinem Kontrahenten dann einen Faustschlag versetzte. Der 24-Jährige erlitt dabei ein Hämatom an der Schläfe. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 38-Jährige fuhr nach der Tat mit einem Taxi davon, konnte aber durch die Polizei gestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen Körperverletzung.

Innenstadt – Unfallflucht – Zeugensuche

Am gestrigen Dienstag (18.07.2023) wurde ein geparkter Opel Corsa im Kolping Parkhaus in der Jesuitengasse durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt.

Eine 55-Jährige parkte ihren blauen Opel Corsa in der Zeit von 07.50 Uhr bis 16.30 Uhr im 2. Untergeschoss des Parkhauses der Kolping-Akademie. Als die Frau zu ihrem Pkw zurückkam konnte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Sachschaden wird mit 4.500 Euro beziffert.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 entgegen.