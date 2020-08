Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.08.2020

Innenstadt –Betrunken unterwegs

Heute (19.08.2020), kurz nach Mitternacht, wurde eine Polizeistreife in der Riedingerstraße auf einen Autofahrer aufmerksam, der nach Einbiegen in die Heinrich-von Buz-Straße deutlich zu schnell auf die Baustelle in Höhe der Ottostraße zufuhr. Als der Opel-Fahrer die hinter ihm fahrende Streife wahrgenommen hatte, bog er unvermittelt ab. Bei der ersten Gelegenheit hielt er rechts an, stieg aus und

Lauingen -Bienenvolk entwendet

In der Nacht des 17.08.2002, 20.30 Uhr auf den 18.08.2020, 09.30 Uhr wurde aus einem Gartengrundstück an der Staatsstraße 2025 bei Veitriedshausen ein komplettes Bienenvolk samt Bienenstock entwendete. Der Bienenstock hat ein Gewicht von ca. 30 kg und dürfte nur schwer von einer Person alleine getragen worden sein. Der Wert des Bienenvolkes wird mit ca. 380 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Königsbrunn -Sachbeschädigung

Im Nachgang wurde bei der Polizei Bobingen angezeigt, dass am

Sonntag, 16.08.2020 in den Morgenstunden bisher nicht bekannte Täter versuchten,

die am Brunnen beim Eichenplatz befindliche Statue durch Brandlegung zu

beschädigen.

Durch eine aufmerksame Passantin konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden, wobei

die Statue trotzdem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Sachschaden

wird auf ca. 500,– Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben

können, sich unter der Tel.: 08234/9606-11 zu melden.

Münster / Hemerten – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.08.2020, gegen 20.00 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer auf

einem Feldweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Prüfung der erforderlichen

Papiere stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die

Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. Es wird ein Verfahren wegen Fahrern ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet. Weitere Ermittlungen beim Fahrzeughalter hinsichtlich der

Duldung sind noch erforderlich. Der 28-jährige Fahrer stammt aus dem südlichen

Landkreis.

Horgau- Verkehrsunfall, Vorfahrt missachtet

Gestern, um 18:20 Uhr, ereignete sich in Auerbach ein Verkehrsunfall.

Eine 27jährige Autofahrerin fuhr auf der Streitheimer Straße und bog nach links in die Ulmer Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt gegenüber einem 21jährigen Autofahrer auf der bevorrechtigten Ulmer Straße und stieß mit diesem zusammen.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachsachaden in Höhe von 4000€.

Langweid am Lech – Unbekannter verkratzt Fahrzeug

In der Nacht von Montag auf Dienstag stand der Pkw des Geschädigten an der Schubertstr. Der Täter zerkratzte in diesem Zeitraum die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch verursachte er einen Schaden von ca. 2.500,- €. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810.

Gersthofen -Ladendiebe flüchten

Gestern beobachtete der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Ziegeleistr. gegen 13.35 Uhr ein Pärchen, als sie Kleidung stahlen. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatten, liefen sie davon. Während der Mitarbeiter die Polizei verständigte, verfolgte er die Diebe. In der Nähe des Tatortes zogen sie dann die geklauten Sachen an. Die Polizei traf die beiden Täter an und nahm den Diebstahl auf. Die beiden Diebe, 23 (weiblich) und 27 (männlich) Jahre alt, erhalten Anzeigen wegen Ladendiebstahls. Der Beuteschaden belief sich auf ca. 70,- €.

Neusäß – Pkw-Fahrer stößt gegen Auto und flüchtet

Am Montag stellte der 51-jährige Geschädigte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Daimlerstr. ab. Zwischen 17.00 Uhr und 17.20 Uhr stieß der Unbekannte gegen den geparkten Wagen. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Er hinterließ einen Schaden von ca. 2.000,- €.

Friedberg -Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18.08.2020, gegen 20:45 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mazda von der Liebigstraße in die Röntgenstraße ein. Dabei übersah er einen 25-Jährigen, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad des 25-Jährigen war nicht verkehrstüchtig. Es verfügte weder über die vorgeschriebene lichttechnische Einrichtung noch funktionierten die Bremsen. Am Fahrzeug des 47-Jährigen entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Adelzhausen -Häuslicher Arbeitsunfall

Am Montag, 17.08.2020, gegen 16:30 Uhr, brach ein 58-Jähriger alleinbeteiligt bei Renovierungsarbeiten in seinem Haus in der Dorfstraße durch morsche Holzdielen und stürzte ca. zwei Meter in die Tiefe. Er blieb ansprechbar und konnte selbst Hilfe herbeirufen. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen, da nach dem Sturz Rückenverletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten.

Friedberg -Verkehrsunfall

Am Montag, 17.08.2020, gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mazda die Engelschalkstraße. An der Einmündung zur Münchner Straße musste er verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Marke Opel auf. Dabei wurde die 27-Jährige Beifahrerin des 30-Jährigen leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur Beobachtung in das Krankenhaus Friedberg verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 5.000 EUR.

