Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.09.2023

Autos beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (17.09.2023), 17.00 Uhr bis Montag (18.09.2023), 06.00 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Kurzen Wertachstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.



Innenstadt – Am gestrigen Montag (18.09.2023) trat eine bislang unbekannte Person in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Pkws in der Ebnerstraße ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Unfallfluchten

Lechhausen – Am gestrigen Montag (18.09.2023) kam es in der Neuburger Straße zu einer Unfallflucht.

Gegen 19.15 Uhr war eine 41-jährige Autofahrerin in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Steinernen Furt kreuzte ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.



Innenstadt – Am gestrigen Montag (18.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht am Bourges-Platz.

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 17.30 Uhr parkte eine 29-Jährige ihren Pkw am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Streifschaden an ihrem Smart fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Augsburg – Verhaltensverstoß im Verkehr führt zu hohem Bußgeld

Am Samstag (16.09.2023), gegen 00.30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife im Bereich der Stuttgarter Straße einen Pkw-Fahrer, als dieser bei der Ausfahrt einer dort befindlichen Tankstelle die Hinterreifen seines Pkw durchdrehen ließ und anschließend in Richtung B17 davonfuhr.

Die Streife kontrollierte anschließend den Pkw. Hierbei stellten die Beamten neben dem Verhaltensverstoß des durchgeführten Burnouts fest, dass die Bereifung hinsichtlich der Profiltiefe mangelhaft war. Außerdem war das Fahrwerk des Pkws im Bereich der Hinterachse zu tief eingestellt. Hierbei waren bereits deutliche Schleifspuren an den Hinterreifen sichtbar. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weswegen die Beamten die Weiterfahrt des Pkw-Fahrers unterbanden.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Pfersee – Einbruch in Pfarrheim

Im Tatzeitraum vom Sonntag (17.09.2023), 13.30 Uhr, bis Montag (18.09.2023), 10.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Pfarrheim in der Fröbelstraße ein. Der Sachschaden wird auf einen oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Lechhausen – Raub

Am Dienstag (19.09.2023), gegen 09.30 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einem 82-Jährigen Mann seine Tasche, als dieser zu Fuß auf der Schleiermacherstraße unterwegs war. Hierbei stürzte der 82-Jährige und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170cm groß, schlank, hageres Gesicht, westeuropäische Erscheinung, dunkel gekleidet mit Jeans, Sportschuhen, dunkler Käppi und führte einen Rucksack mit.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.