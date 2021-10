Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.10.2021

Kriegshaber – Pkw vs. Fahrrad: Zeugen gesucht

Am Montagmorgen (18.10.2021), gegen 07.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer mit einem dunkelfarbenen Fahrzeug die Columbusstraße in südliche Richtung und wendete auf Höhe der Amundsenstraße. Hierbei übersah er beim Rückwärtsrangieren einen 15-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Columbusstraße in nördliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Heck des dunkelfarbenen Fahrzeuges mit der linken Seite des Fahrrades kollidierte. Der 15-Jährige fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte sowie am linken Bein. Am Rad entstand geringer Sachschaden in Form von Kratzern. Nach dem Unfall kam es zu einem kurzen Gespräch mit dem Verursacher, welcher sich jedoch entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Der unbekannte Unfallbeteiligte wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 175cm groß und mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen Drei-Tage-Bart, sprach hochdeutsch und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer Mütze bekleidet.

Die PI Augsburg 6 bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610.