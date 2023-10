Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.10.2023

Innenstadt – Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 16.00 Uhr touchierte ein 50 – jähriger Mann in der Rauwolffstraße beim Ausparken ein hinter ihm parkendes Auto.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest konnte der Unfallverursacher nicht durchführen. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

Hochfeld – Trunkenheit

Am Donnerstag (19.10.2023) gegen 01.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Johann-Georg-Halske-Straße zwei 23- und 33 – jährigen Männer auf einem E-Scooter. Beide Männer standen offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,6 Promille und beim Mitfahrer von 1,1 Promille.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Dem Mitfahrer wurde die eigenständige Weiterfahrt untersagt.

Univiertel – Körperverletzung

Am Mittwoch (18.10.2023) gegen 07.15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Mann in der Fritz-Wendel-Straße eine 20 – jährige Frau. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca.40 Jahre, 175 cm groß, normale Statur, afrikanisches Aussehen, Mütze mit Bommel (grün, gelb, rot), weiße Sneaker und sprach deutsch ohne Akzent.

Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

Innenstadt – Einbruch in Kirche

Am Mittwoch (18.10.2023) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Kirche in der Heilig-Kreuz-Straße ein. Der Täter öffnete weitere Türen in der Kirche gewaltsam, entwendete jedoch nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

Innenstadt – Körperverletzung

Am Mittwoch (18.10.2023) ereignete sich am Rathausplatz eine Körperverletzung zwischen einem 58-jährigen Mann und zwei bislang unbekannten Tätern.

Gegen 17.00 Uhr geriet der 58-jährige Mann mit zwei unbekannten Männern in Streit. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen und traten die beiden bislang unbekannten Männer auf den 58-Jährigen ein und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 58-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.

Oberhausen – Körperverletzung gegen Fahrscheinprüferin

Am Mittwoch (18.10.2023) ereignete sich während einer Fahrscheinkontrolle eine Körperverletzung. Eine Fahrscheinprüferin wurde leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Fahrscheinprüferin der Stadtwerke Augsburg im Bereich der August-Wessels-Straße eine Frau. Da die Frau keinen Fahrschein vorzeigen konnte, wollte die Fahrscheinprüferin die Personalien der Frau feststellen. Im Verlauf der Kontrolle schlug die Frau die Fahrscheinprüferin mehrfach. Die Fahrscheinprüferin erlitt leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Frau fest. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Beförderungserschleichung und Körperverletzung.