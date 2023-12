Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.12.2023

Oberhausen – Unfall mit Straßenbahn

Am gestrigen Montag (18.12.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem 11-jährigen Kind in der Donauwörther Straße. Hierbei wurde der 11-Jährige leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr fuhr die Straßenbahn in die Haltestelle „Zollernstraße“ ein. Der 11-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit mehreren Mitschülern auf dem Bahnsteig. Aus Freude über eine Auslosung sprangen die Kinder an dem Bahnsteig umher, wodurch der 11-Jährige letztlich das Gleichgewicht verlor und vor die einfahrende Straßenbahn fiel. Hier kam es zu einem leichten Zusammenstoß und der 11-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, wie ich solchen Fällen üblich, wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Lechhausen – Unfallflucht

Am gestrigen Montag (18.12.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße.

Gegen 17.30 Uhr war ein Tesla-Fahrer auf der rechten Spur unterwegs. Ein bislang unbekannter Lieferwagen-Fahrer zog offenbar ebenfalls auf die rechte Spur, wodurch der Tesla-Fahrer ausweichen musste. Hierbei kollidierte er mit dem Bordstein und es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der bislang unbekannte Lieferwagen-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Automat beschädigt

Am vergangenen Freitag (15.12.2023) beschädigte eine bislang unbekannte Person den Automaten in einem Kiosk in der Blücherstraße. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Innenstadt – Büro angegangen

In der Zeit von Freitag (15.12.2023), 16.00 Uhr bis Montag (18.12.2023), 12.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Hermanstraße Zutritt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, jedoch Bürogegenstände beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Versuchs eines Besonders schweren Falls des Diebstahls.