Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2021

Lechhausen – Zeugensuche nach Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag (19.01.2021) gegen 20.00 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer, wie ein unbekannter Pkw-Lenker aus einer Hofeinfahrt in der Derchinger Straße (Höhe Hausnummer 106) rückwärts ausfuhr und dabei einen gegenüber geparkten blauen Opel Corsa anfuhr. Danach entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher konnte noch beobachtet werden, wie er in Richtung Raiffeisenstraße davon fuhr, wendete und dann in Richtung Bozener Straße weiter fuhr. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann handeln, der mit einem blauen VW Sharan mit Augsburger Kennzeichen (möglicherweise A-NK oder XK-Kombination) unterwegs war.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.