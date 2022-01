Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2022

Lechhausen – Verkehrskontrolle führt zu Blutentnahme

Heute gegen 01.15 Uhr kontrollierten Streifenbeamte einen 19-Jährigen, der mit seinem Pkw und defekter Beleuchtung in der Blücherstraße unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutliche körperliche und verhaltensauffällige Anzeichen von Drogenkonsum fest. Einen Drogenschnelltest lehnte der junge Mann ab. Hingegen war er mit einer Blutentnahme einverstanden, die letztendlich auch in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Sofern die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigt, muss der Mann mindestens mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Gegen ihn wird wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Spickel – Fahrgast ohne Maske und Einsicht

Am gestrigen Mittwoch machte ein 66-Jähriger in einem Bus der Linie 32 auf sich aufmerksam. Der Mann konsumierte Alkohol und nahm hierfür seine Maske ab. Da er uneinsichtig und alkoholisiert war, wurde die Polizei hinzugerufen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten verließ der 66-Jährige schließlich den Bus. Ihm wurde von einem Berechtigten des Unternehmens ein Hausverbot ausgesprochen. Außerdem erteilten ihm die Beamten auf Grund seines Verhaltens einen Platzverweis.

Etwa zehn Minuten später wurde die Polizei erneut verständigt. Wiederum stieg der Mann ohne Maske und mit entsprechendem Verhalten in einen anderen Linienbus. Da er dem zuvor ausgesprochenem Platzverweis bzw. Hausverbot nicht nachkam und sich die Alkoholisierung zunehmend negativ auf seinen Gesamtzustand auswirkte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Univiertel – Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 07.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhren zwei Pkws auf der zweispurigen Fahrbahn parallel in Richtung Siebentischwald. Auf Höhe der Universitätsstraße wechselte ein bislang unbekannter Pkw auf die linke Fahrspur und übersah dabei einen Seat, der dort auf gleicher Höhe unterwegs war. Der 46-Jährige Seat-Fahrer wich aus und verhinderte damit einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Allerdings touchierte er bei diesem Manöver den Bordstein, wodurch sein Fahrzeugreifen und die Felge beschädigt wurden. Der Fahrer des bislang unbekannten Pkws fuhr ohne Anzuhalten weiter. Der 46-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 melden.