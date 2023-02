Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.02.2023

Hochfeld – Aufbruch mehrerer Gartenhäuser

In der Zeit von Donnerstag (16.02.2023) bis Sonntag (19.02.2023) 18:00 Uhr wurden mehrere Gartenhäuser in der Frischstraße aufgebrochen. Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurden mehrere Gartenhäuser aufgebrochen und diese durchwühlt.

Der entstandene Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht eindeutig benannt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auch der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht benannt werden.

Bei einem Einbruch am Samstag (18.02.2023) um 21:15 Uhr befand sich der Eigentümer zum Zeitpunkt des Einbruchs in dem Anwesen. Dies bemerkte der unbekannte Täter und entfernte sich hierauf in unbekannte Richtung.

Die PI Augsburg Süd bittet Zeugen und Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter der 0821/323-2710 zu melden.

Lechhausen – Brennender Papierstapel

Am Sonntag (19.02.2023) wurde der Polizei gegen 14:15 Uhr ein brennender Papierhaufen in der Klausstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte ein kleiner Papierstapel festgestellt werden, der leicht brannte. Hierbei handelte es sich ersten Erkenntnissen nach um abgelegten Müll. Dieser Stapel konnte durch die ebenfalls informierte Berufsfeuerwehr leicht gelöscht werden.

Außer dem beschädigten Papier entstand kein Sachschaden. Wieso der Papierstapel brannte ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-2310 zu melden.

Kriegshaber – Diebstahl aus Gemeindezentrum

In der Zeit von Donnerstag (16.02.2023) 19:30 Uhr bis Samstag (18.02.2023) 12:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Gemeindezentrum in der Rockensteinstraße. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-3810 bei der Polizei zu melden.